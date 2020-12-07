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Haberler Galeri Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş "4 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" iddiası sonrasında hangi illere uygulanacağını araştırmaya başladı. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:08
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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Son dakika... Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması için detaylar belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yeni tedbirlerinin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı geleceği iddiası ise merak uyandırdı. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, HANGİ İLLERİ KAPSIYOR? BU HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

4 günlük sokağa çıkma iddiası hakkında henüz açıklama gelmedi. İçişleri Bakanlığı tarafından konuyla açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecektir.

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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

15 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELECEK Mİ? BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

Cumartesi ve Pazar gününü kapsayan kısıtlama sürecinin sona ermesiyle beraber vatandaşlar kısıtlama saatlerinin detaylarını araştırmaya başladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere belirlenen saat aralıklarında uygulanırken konu ile ilgili detaylar akşam saatlerinin gelmesiyle beraber yeniden gündeme geldi…

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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR VE KAÇTA BİTİYOR?

İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.

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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.