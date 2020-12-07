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Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Son dakika... 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? sorusunun yanıtı merak edilen hususlar arasında yer alıyor. Hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yeni tedbirlerin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Milyonlarca vatandaş "4 günlük tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması" iddiası sonrasında hangi illere uygulanacağını araştırmaya başladı. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:00 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:08
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