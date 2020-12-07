Son dakika... Son dakika: 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının yanıtları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma kısıtlaması için detaylar belli oldu. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında yeni tedbirlerinin gelip gelmeyeceği merak ediliyor. 4 günlük sokağa çıkma yasağı geleceği iddiası ise merak uyandırdı. İşte, 4 günlük sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illeri kapsıyor? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?