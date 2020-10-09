09 Ekim 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

MEB Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların açılacağını bildirdi. 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıfların okula başlayacağı sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Açıklamaya göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak. İşte, MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 17:56 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 18:03
  • 1
  • 14
Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı yanıt bulurken, Bakan Selçuk yüz yüze eğitimin detaylarını paylaştı. İlkokul 2, 3, 4; ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıf öğrencilerinin de yüz yüze eğitime başlayacağı bildirildi. MEB tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, yüz yüze eğitimin kapsamı geniştirilerek, Cumartesi günü eğitiminin detayları ve tenefüs saaatleri duyuruldu. İşte, MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacağını bildirdi.

MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

  • 3
  • 14
Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

Buna göre ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

  • 4
  • 14
Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

MEB'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Son dakika haberine göre; MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak.

Lise hazırlık sınıfları ve 12'inci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8 8) yapılacak.

  • 5
  • 14
Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

Ayrıca ilkokullarda ve ortaokul 8'inci sınıflarda valilik kararıyla cumartesi günleri de okullarda yüz yüze eğitim faaliyetleri gerçekleştirilebilecek.

Okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında ise haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak.