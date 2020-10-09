Son dakika: MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...

MEB Okullar ne zaman açılıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Selçuk, 2, 3, 4; ortaokul 8'inci sınıf ve lise 12'nci sınıfların açılacağını bildirdi. 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıfların okula başlayacağı sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya devam ediyor. Açıklamaya göre, ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6 6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7 7 ) uygulanacak. İşte, MEB Okullar ne zaman açılıyor? 12 Ekim Pazartesi günü hangi sınıflar başlayacak? 5,6,7 ve 8,9,10,11. sınıflar...