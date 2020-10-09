MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ücretsiz tablet dağıtımı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimlere verileceği sorularının yanıtı arama motorlarında ilk sırada yer alıyor. İşte, MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...