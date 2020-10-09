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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...
MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başkan Erdoğan açıkladığı ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detayları paylaşılan 500 bin tablet başvuru için açıklamalar geliyor. MEB tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında "MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak?" sorusunun yanıtı cevabını buldu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtılacak bilgisayar ve tabletlerin başvuru formu araştırılıyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet nereden, nasıl yapılır? İşte formu...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 18:23Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 18:31