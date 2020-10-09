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Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başkan Erdoğan açıkladığı ve daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı tarafından detayları paylaşılan 500 bin tablet başvuru için açıklamalar geliyor. MEB tarafından gelen son dakika açıklaması sonrasında "MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak?" sorusunun yanıtı cevabını buldu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtılacak bilgisayar ve tabletlerin başvuru formu araştırılıyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 18:23 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 18:31
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorularının yanıtları milyonlarca öğrenci ve veli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan konuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ise ücretsiz tablet dağıtımı hakkında son dakika açıklamalarda bulundu. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla başlatılan uygulamanın ne zaman başlayacağı ve kimlere verileceği sorularının yanıtı arama motorlarında ilk sırada yer alıyor. İşte, MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

500 BİN TABLET DAĞITIMI NASIL OLACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ilk etapta yapılacak 500 bin tablet dağıtımının detayları açıklandı. 12 Ekim itibarıyla öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet bilgisayarlar teslim edilmeye başlanacak.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

ÜCRETSİZ TABLET BAŞVURU NASIL YAPILACAK?

İlk etapta ücretsiz tablet için başvuru alınmayacak. İhtiyaç sahibi öğrenciler arasından ailesinin gelir düzeyi, eğitim çağındaki kardeş sayısı, yüz yüze eğitime devam etme durumu, özel eğitim gereksinim halleri gibi hususlarda resmi veriler üzerinden bir önceliklendirme yapıldı.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

Cihazların dağıtım süreci, il milli eğitim müdürlüklerince koordine edilecek. Cihazlar, okul yönetimlerince ihtiyaç sahibi öğrencilere ulaştırılacak.

Ayrıca yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, kamu ve özel sektör kuruluşları ile sivil inisiyatifler tarafından sunulan ayni ve nakdi bilgisayar desteklerinin de öncelikli ihtiyaç sahibi öğrencilere hızla ulaşabilmesi için de aynı stratejiyle hareket edilecek.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Ücretsiz bilgisayar ve tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte formu...

ÜCRETSİZ İNTERNET NASIL OLACAK?

Tabletlerde öğrencilerin EBA ve canlı dersler için kullanacakları internetin, Bakanlık tarafından temin edilmesi hazırlıkları da sürüyor.

Öte yandan, okulların açılma durumuna göre yeni tablet dağıtımına ilişkin planlamalar yapılacak.