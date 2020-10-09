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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvuru süreci 2 Ekim'de sona eren bekçilik alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınavının nasıl olacağı adaylar tarafından merak ediliyor. EGM tarafından gelecek açıklama merakla bekleniyor. Bekçilik için gelecek açıklama detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 09.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 17:29
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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından İstanbul'da görev yapacak 400 erkek bekçi alımı için başvurular 2 Ekim tarihinde sona erdi. Başvuru süreci için merak edilen konuları sizler için ahaber.com.tr üzerinden değerlendirmeye aldık. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN?

Polis Akademisi tarafından 2020 1. dönem bekçilik sınav tarihi henüz duyurulmadı. Sınav tarihi belli olduğunda ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

SINAV ESASLARI

Adaylar Çarşı ve Mahalle Bekçiliği sınavına girmeden önce müracaatı alındıktan sonra ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı, yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınavı şeklinde yapılır.

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

YAZILI SINAV NASIL OLACAK?

1.Yazılı sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir puan sayılacak ve yanlış doğruyu götürmeyecektir. Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

2.Yazılı sınav "Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür" konularından oluşacaktır.

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Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...

3.Yazılı sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.

4.Yazılı sınavdan başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik sınavına girmeye hak kazanır.

5.Yazılı sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacakt. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.