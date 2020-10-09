ANA SAYFA
Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınav ne zaman? İşte şartlar...
Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Başvuru süreci 2 Ekim'de sona eren bekçilik alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. 2020 1. dönem bekçi alımı yazılı ve sözlü sınavının nasıl olacağı adaylar tarafından merak ediliyor. EGM tarafından gelecek açıklama merakla bekleniyor. Bekçilik için gelecek açıklama detaylarına ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Bekçi alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.10.2020 17:24 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 17:29
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9