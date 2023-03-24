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Haberler Galeri Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

Son dakika: 45 bin öğretmen ataması müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında; "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi. Öğretmen atamaları için yapılan açıklamanın ardından adaylar, detayları sorgulamaya başladı. Peki, 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 24.03.2023 09:42 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023 10:05
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Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

Son dakika 45 bin öğretmen atamasıyla ilgili detaylar araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olarak görev almak isteyen adayların heyecanla bekledikleri açıklama 20 Mart 2023 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Yapılan açıklamanın ardından adaylar, atama tarihlerini araştırmayan başladı. Peki, 45 bin öğretmen ataması ne zaman? İşte, branş dağılımı...

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Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

MEB 45 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili vatandaşlarım, eğitim camiamızın değerli üyeleri, buradan sizlerle bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Atanacak öğretmenlerimizi öncelikli olarak depremin yaralarını sarmak için afet bölgelerinde görevlendireceğiz. Tüm öğretmenlerimize, ailelerine, öğrencilerimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun."

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Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

2023 ÖĞRETMEN ATAMASI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI MI?

Son dakika 45 bin öğretmen ataması için tarih belli oldu. Yapılan açıklamada atamaların 8 Mayıs'ta yapılacağı duyuruldu. Öte yandan son 20 yılda tek seferde yapılan ilk ve en fazla atama olacak..

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Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

ÖĞRETMEN ATAMALARI ÖN BAŞVURULAR NE ZAMAN?

45 bin öğretmenin atama takvimi açıklandı.Ön başvurular 27 Mart-1 Nisan'da alınacak.

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Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "45 bin yeni öğretmen atama kararı ülkemize, milletimize ve eğitim camiamıza hayırlı olsun. Atama takvimi ve branş dağılımını en kısa sürede açıklayacağız." ifadelerine yer verdi.