Son dakika: MEB 45 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak? MEB öğretmen ataması branş dağılımı, şartları, atama takvimi...

Son dakika: 45 bin öğretmen ataması müjdesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan açıklamasında; "Eğitim sistemimizin kalitesini artırmak, eğitim kadromuzu daha da güçlendirmek için 45 bin yeni öğretmen ataması yapacağız." dedi. Öğretmen atamaları için yapılan açıklamanın ardından adaylar, detayları sorgulamaya başladı. Peki, 45 bin öğretmen ataması branş dağılımı belli oldu mu? Öğretmen atamaları ne zaman yapılacak? İşte, son dakika gelişmeler...