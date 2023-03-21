HaberlerGaleriCumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?
Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?
Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuru süreci başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için süreç bugün bitecek. Peki Cumhurbaşkanlığı adayı nasıl olunur, şartları neler?