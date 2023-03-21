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Haberler Galeri Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Cumhurbaşkanlığı adaylığına başvuru süreci başladı. 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde seçmenler tarafından cumhurbaşkanı adayı gösterilmek isteyenler için süreç bugün bitecek. Peki Cumhurbaşkanlığı adayı nasıl olunur, şartları neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2023 13:30 Güncelleme Tarihi: 21.03.2023 13:33
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Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Tüm Türkiye 2023 seçimlerine odaklandı. 14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, YSK'ya yapacakları adaylık başvurusu, 21 Mart saat 17.00'de sona erecek. Peki 100 bin imza ne zamana kadar? Cumhurbaşkanlığı adayı nasıl olunur, şartları neler? Konuya ilişkin detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

14 Mayıs'ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde, cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerin, Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) yapacakları adaylık başvurusu, saat 17.00'de sona erecek.

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Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Seçmenlerce aday gösterilmek isteyen kişiler, kimlik ve açık adres bilgilerini içeren başvuru dilekçesi ve seçilme yeterliğine ilişkin belgelerle YSK'ye bizzat başvuracak.

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Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Bu kişilerin, en yüksek derecedeki devlet memuruna mali haklar kapsamında yapılan her türlü ödemelerin bir aylık brüt tutarının on katı olan 555 bin 980 lirayı, ilgili maliye veznesine yatırması gerekecek.

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Cumhurbaşkanı adayı nasıl olunur, şartları neler? 2023 CB başvuru son tarih... Hangi durumlarda reddedilir?

Cumhurbaşkanı adaylığı için seçmenler tarafından aday gösterilmek isteyenlerden adaylık başvurusu kabul edilenler, yarın YSK tarafından ilan edilecek ve seçmenler tarafından bağlı oldukları ilçe seçim kurullarında 22 Mart 2023 Çarşamba günü teklifte bulunulmaya başlanacak.