19 Temmuz 2022, Salı
KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
KPSS 2022/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen KPSS yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 19.07.2022 12:08
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