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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS 2022/1 tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM aracılığıyla gerçekleştirilen KPSS yerleştirmelerinde süreç devam ediyor. 30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında tercih bildiriminde bulunan adaylar, ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.07.2022 12:08
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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) kapsamında kamu personeli atamaları gerçekleştiriliyor. KPSS 2022/1 kapsamında tercih bildiriminde bulunan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS 2022/1 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

30 Haziran - 7 Temmuz tarihleri arasında alınan tercihlerin hangi tarihte sonuçlanacağı henüz belli olmadı. Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. ÖSYM tarafından resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de olacak.

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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

* Bu kılavuzda yer alan kadro ve pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.

* Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.

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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

* Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyindeki kadro ve pozisyonlara yerleştirme yapılırken ÖSYM'ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program/alan ile kadro ve pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.

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KPSS 2022/1 tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM kamu personeli atama yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?

* Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların kamu kurum ve kuruluşlarınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.