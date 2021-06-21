Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;