21 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?
Son dakika... Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yeni normalleşme adımlarının atılacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 19:25
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