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Haberler Galeri Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika... Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? Hayatın her alanında yeni alışkanlıklara neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Haziran ayında ikinci kademeli normalleşme sürecine geçiş yapan Türkiye'de gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Yeni normalleşme adımlarının atılacağı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Erdoğan kamuoyuna seslenecek. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 18:35 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 19:25
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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Son dakika... Kabine Toplantısı bitti mi? Çin'in Vuhan kentinde başlayan ve dünyaya yayılan Kovid-19 salgını sonrası Türkiye'de virüse karşı bir takım önlemler alındı. Salgınla mücadelede örnek gösterilen Türkiye'de yeni normalleşme adımları atılıyor. Salgının seyri, normalleşme ve yerli aşı çalışmalarının görüşüleceği Kabine Toplantısı bugün saat 15.00'te başladı. Peki, Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

KABİNE TOPLANTISI BİTTİ Mİ? BAŞKAN ERDĞAN SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, saat 15.00'te başlayan Kabine Toplantısı henüz bitmedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 20.00 sularında açıklama yapması bekleniyor. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

İşte Kabine gündemine dair sıcak bilgiler;

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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

HAFTA İÇİ AKŞAM KISITLAMASI ESNETİLECEK

Hafta içi saat 22'den sonra olan kısıtlama ya 24'e çekilecek ya da tamamen kaldırılacak.

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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

RESTORAN VE AVMLER İÇİN SAAT DÜZENLEMESİ

Restoran, AVM, cafe ve mağazalar normal çalışma saatlerine dönecek.

Tedbirleri elden bırakamayız: Uzmanlar yeni varyantlara işaret ederek kitle bağışıklığı sağlanana kadar yasaklar kalksa bile kişisel tedbirleri elden bırakmama uyarısı yapıyor.

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Son dakika: Kabine Toplantısı bitti mi? 21 Haziran Başkan Recep Tayyip Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün toplanacak Kabine'de pandemi ile mücadele kapsamında alınan ve halen devam eden kısıtlamalar masaya yatırılacak. İbre halihazırda var olan birçok kısıtlamanın esnetilmesi ya da kaldırılması yönünde. Buna göre;