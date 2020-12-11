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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı? SON DAKİKA: Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı? Son dakika... Maske takmama cezası ve sokağa çıkma yasağı cezası yapılandırma olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi borçları, otoyol ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezaları yapılandırılabiliyor. Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenler tarafından yapılandırma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:12
Son dakika... Maske takmama cezası yapılandırılacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında 81 ile genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Maske takmama ve sokağa çıkma yasağı günlerinde ihlal edenlere ceza uygulanıyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan borçları yeniden yapılandırma düzenlemesi ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, maske takmama cezaları oldu. Peki, maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINI İHLAL VE MASKE TAKMAMA CEZALARI YAPILANDIRILACAK MI?
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, Kovid-19 ile mücadele kapsamında kesilen maske takmama ve yasakken sokağa çıkma cezalarının yapılandırılıp yapılandırılmayacağına ilişkin sorulara yanıt geldi. Başkanlık yaptığı açıklamada,
"Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kaynaklı maske ve sokağa çıkma yasağı cezaları gibi idari para cezaları, yapılandırma kanunu kapsamına dahil değildir." bilgisini paylaştı. MASKE TAKMAMA VE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?
Maske takmamanın cezası 900 lira, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamanın cezası ise 3.150 lira olarak uygulanıyor.
Söz konusu cezaların 15 gün içinde tebliğ eden makama ödenmesi halinde, yüzde 25 indirim hakkı bulunuyor. Yine tebliğden itibaren 1 ay içinde tebliğ eden makamdan taksit talebinde bulunulabiliyor. Taksit kararı, ilgili makamın takdiriyle uygulanabiliyor.
Kanuna göre, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun yanı sıra Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun'a göre verilen idari para cezaları ile Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli 3 sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlarca verilen idari para cezaları da yapılandırma kapsamında yer almıyor.
MASKE CEZASI SORGULAMA VE ÖDEME NASIL YAPILIR?
Kolluk birimleri tarafından düzenlenen idari para cezaları Mal müdürlüklerine ya da süreksiz vergi tahsilatına yetkili Vergi Dairelerine ödenebilmektedir. Şayet idari para cezası Belediye tarafından düzenlemiş ise belediye birimlerine ödenmesi gerekmektedir.
Ödeme safhasına gelen ceza tutarı Vergi Dairesi tarafından tahakkuk fişi düzenlenerek kayıtlara işlenmişse interaktif vergi dairesinde (https://ivd.gib.gov.tr) borç bilgileri arasında gözükür ve banka kartı veya kredi kartı ile ödenebilir.