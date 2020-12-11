SON DAKİKA: Maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı?

Son dakika... Maske takmama cezası ve sokağa çıkma yasağı cezası yapılandırma olacak mı? Geçtiğimiz günlerde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kesinleşmiş vergi, harç ve vergi cezaları ile ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi borçları, otoyol ve köprülerden geçiş ihlali gibi idari para cezaları yapılandırılabiliyor. Maske ve sokağa çıkma yasağını ihlal edenler tarafından yapılandırma olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, maske takmama cezası yapılandırma var mı? Sokağa çıkma yasağı ihlal cezası yapılandırma yapılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 11.12.2020 14:01 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 14:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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