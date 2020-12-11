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11 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | 12-13 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü market, bakkal ve fırınlar açık mı? SON DAKİKA | 12-13 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü market, bakkal ve fırınlar açık mı? Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma yasağının bu hafta sonu olup olmayacağı merak ediliyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde market ve fırınların çalışma saatleri merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile detaylar belli oldu. Peki, 12-13 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü market, bakkal ve fırınlar açık mı? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 11.12.2020 13:07 Güncelleme Tarihi: 11.12.2020 13:12
Son dakika... Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı? Cumartesi ve pazar günleri market ve fırınlar açık mı? soruları, milyonlarca vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bir takım önlemler hayata geçirilmişti. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Peki, bu hafta sonu yani 12-13 Aralık'ta sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi ve pazar günü market, bakkal ve fırınlar açık mı? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Buna göre, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Aralık saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET VE BAKKAL AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.