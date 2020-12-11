KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Türk Silahlı Kuvvetlerinde muvazzaf astsubay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO (1)'degösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamındapersonel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan kadın ve erkekadaylardan;

(1) 01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Ön lisans düzeyinde mezunlar için 25 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak1995 ve daha sonraki doğumlular),

(b) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993ve daha sonraki doğumlular),