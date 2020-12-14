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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?
Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marketlerin yeni çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler. İşte, marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 14.12.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 23:43
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