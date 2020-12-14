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Haberler Galeri SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marketlerin yeni çalışma saatleri koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlendi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, marketler hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet veriyor. Hafta sonu sokağa çıkma yasağında da vatandaşlar genelgede belirtilen saatler aralığında (10.00-17.00) markete gidebilecekler. İşte, marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

Giriş Tarihi: 14.12.2020 23:28 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 23:43
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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile, hafta içi saat 21:00'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Hafta içi ve hafta sonu yasak sırasında marketlerin saat kaçta kapanacağı genelge detaylarında yer alıyor. Hal böyle olunca, marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ | BUGÜN MARKETLER AÇIK MI?

Marketler hafta sonu cumartesi ve pazar günleri 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek. Hafta içi ise marketler 10.00 ile 20.00 arası hizmet veriliyor.

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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

MARKETLER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı uygulaması getirildi. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelgeye göre sokağa çıkma yasağı saat saatlerinde marketler hafta sonu belli saatlerde açık olacak. Yayınlanan genelgeye göre, "Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır."

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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

"Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında faaliyet gösterebilecek."

Ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu işyerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.). Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.

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SON DAKİKA: Marketler hafta içi saat kaçta kapanıyor? Market ve bakkalların açılış-kapanış saatleri nelerdir?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK MI?

Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.