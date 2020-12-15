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15 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak? ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak?
ATA AÖF sınav sonuçları heyecanla bekleniyor. Eğitimini açıköğretim üzerinde devam ettiren öğrenciler katıldıkları vize sınavının sonuçlarına kilitlendi. ATA AÖF vize sınavı 11 Aralık'ta sona ermişti. Koronavirüs salgını nedeniyle sınavlar online gerçekleştirildi. Sınav hakkında merak edilenlere yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki,ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 15.12.2020 10:09 Güncelleme Tarihi: 15.12.2020 10:16
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) tarafından gerçekleştirilen güz dönemi vize sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Mezun olabilmek için kredi notunu yükseltmeye çalışan öğrenciler, vize sonuçlarının açıklanacağı tarihi iple çekiyor. Peki, ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2020-2021 ATA AÖF vize sınav sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçların resmi olarak hangi tarihte açıklanacağı henüz belli değil. Ancak bir önceki sınav sonuçlarına göre, 2020-2021 ATA AÖF vize sınavı sonuçlarının, sınavın tamamlanmasının ardından 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
ATA AÖF ONLİNE SINAVA GİRİŞ NASIL YAPILIR?
Sınav sistemine https://esinav.ataaof.edu.tr/ sayfası üzerinden erişim sağlanabilecek. Öğrencilerin bu tarihler aralığında, hangi gün hangi derslerin sınavına girebileceklerini gösteren detaylı sınav programına AT AÖF'ün web sayfasında ulaşılabiliyor.
Her bir ders için 20 sorudan oluşan sınavın oturum süresi 30 dakikadır. Sınav ekranında yer alan sayaçtan kalan sınav sürenizi takip edebilirsiniz. Sınavı başlattıktan sonra 30 dakikalık süreniz başlar ve herhangi bir nedenden dolayı sınavdan çıksanız dahi 30 dakikalık sınav süresi azalmaya devam eder. Bu süre içerisinde "SINAVI BİTİR" butonuna tıklamazsanız, 30 dakika tamamlandığında seçili cevaplarınız sisteme otomatik olarak gönderilir ve sınav oturumunuz sonlandırılır. Sınav ekranında önceki sorulara ve boş bıraktığınız sorulara tekrar geri gitmek engellenmiştir. Bir soruyu cevapladıktan ya da "boş bırak" seçeneğini işaretledikten sonra "Sonraki" butonunu kullanarak bir sonraki soruya geçiş yapabilirsiniz.
İnternetin kesilmesi durumunda "İnternet bağlantınızda sorun yaşanmaktadır. Sınava devam edebilmek için lütfen internet bağlantınızı kontrol ediniz." uyarısı verilir ve soru ilerlemesi durdurulur. Böyle bir durumda internet bağlantınızı kontrol ederek veya internet bağlantısı olan bir cihazdan giriş yaparak sınava kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.
Sınav esnasında, her sayfada bir soru ve o soruya ait cevap şıkları ("boş bırak" seçeneği dâhil) gösterilecektir. Bir soru görüldükten sonra, doğru olduğunu düşündüğünüz şıkkı ya da "boş bırak" seçeneğini işaretleyerek diğer soruya geçebilirsiniz. İşaretleme yapılmadan bir sonraki soruya geçilemeyecektir. Her bir öğrencinin karşısına çıkacak olan soru dizilimi ve cevap şıkları farklı olacaktır.