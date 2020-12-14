Toplantı sonrası, ilkokul, lise ve ortaokulların açılış tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak anasınıfları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.