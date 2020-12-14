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Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan karara göre, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. Vatandaşlar okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Giriş Tarihi: 14.12.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 23:00
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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. Açıklamanın ardından veliler ve öğrenciler anaokullarının ne zaman açılacağını sorgulamaya başladı. İşte, 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

ANAOKULLARI, İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILIYOR? YÜZ YÜZE...

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir.

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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

OKULLAR 4 OCAK PAZARTESİ AÇILACAK MI?

Okulların Ocak ayının ilk Pazartesi günü açılması bekleniyor. 4 Ocak'a kadar yüz yüze eğitim yerine uzaktan eğitim yapılmasına karar verilmişti. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısında okulların ne zaman açılacağına ilişkin yeni kararların alınması bekleniyordu.

Bakanlar Kurulu toplantısıında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ve devam eden uzaktan eğitim süreciyle ilgili önümüzdeki dönemde izlenecek yol haritasını kabine üyelerine aktardı.

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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Toplantı sonrası, ilkokul, lise ve ortaokulların açılış tarihi ile ilgili yeni bir açıklama yapılmadı. Ancak anasınıfları ile ilgili yeni bir düzenlemeye gidildi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulların, yarından itibaren yüz yüze eğitime geçeceğini açıkladı.

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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısında alınan karar gereği, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmi ve özel tüm anaokulları, Covid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir"