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MEB SON DAKİKA: 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...
2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun cevabı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında alınan karara göre, ana sınıfları hariç, tam gün hizmet veren resmî ve özel tüm anaokulları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında belirlenen koşulları yerine getirmek kaydıyla yarından itibaren yüz yüze eğitime geçecektir. Vatandaşlar okulların ne zaman açılacağını araştırmaya başladı. İşte, 2020-2021 Okullar ne zaman açılacak? Anaokulları, İlkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılıyor? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 14.12.2020 22:55 Güncelleme Tarihi: 14.12.2020 23:00
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