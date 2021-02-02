Lise sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitim ile ilgili bazı detayların ortaya çıkması ile birlikte gözler lise sınavlarına çevrildi. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 1. dönem lise sınavları yüz yüze mi olacak? Sınav ders konuları nasıl olacak? İşte cevaplar...