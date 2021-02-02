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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 1. dönem lise sınavları yüz yüze mi olacak? Ders konuları... Son dakika: Lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 1. dönem lise sınavları yüz yüze mi olacak? Ders konuları... Son dakika... Lise sınavları ne zaman yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında okullar online eğitime geçmişti. Lise sınavları ise pandemi nedeniyle yapılmamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, merakla beklenen sınavlar hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 1. dönem lise sınavları yüz yüze mi olacak? Sınav ders konuları nasıl olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 02.02.2021 10:42
Lise sınavları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kabine Toplantısı'nın ardından yüz yüze eğitim ile ilgili bazı detayların ortaya çıkması ile birlikte gözler lise sınavlarına çevrildi. 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecine ilişkin açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili merak edilen soruları yanıtladı. Peki, lise sınavları ne zaman yapılacak? 2020-2021 1. dönem lise sınavları yüz yüze mi olacak? Sınav ders konuları nasıl olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, lise sınavları ile ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermekte. Öğrencilerimizin yüz yüze eğitime katılımları geçen dönemde olduğu gibi velilerimizin kararına bağlı olacaktır. Çocuklarını yüz yüze eğitime göndermek istemeyen velilerimizin, durumlarını yazılı olarak bulundukları okullara beyan etmelerini rica ediyoruz. Bu durumda çocuklarımız elbette devamsız sayılamayacak, uzaktan eğitime devam edecek ve müfredattan sorumlu olacaklar" BAKAN SELÇUK'TAN SON AÇIKLAMALAR
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 2020 – 2021 eğitim öğretim yılının ikinci döneminde yüz yüze eğitime geçiş sürecinin ayrıntılarına ilişkin basın açıklaması yaptı. İşte Bakan Selçuk'un yüz yüze eğitim açıklamalarından satır başları:
KÖY OKULLARI VE ANAOKULLARI 15 ŞUBAT'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR
Selçuk, "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik" dedi.
İLKOKULLAR 1 MART'TA YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLIYOR
Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.