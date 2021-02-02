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02 Şubat 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB açıkladı! 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? MEB açıkladı! 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? Hangi sınıflar okula gidecek? Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, gözler yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile okula başlayacak kademeleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ilkokul ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırmaları hız kazandı. Peki, 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:17
1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında online eğitime devam eden öğrenciler, yüz yüze eğitime geçiş tarihini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ikinci dönemde yüz yüze eğitim ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından hangi sınıfların okula gideceği merak edilmeye başlandı. Peki, 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR 15 ŞUBAT'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
15 Şubat itibarıyla köy okullarındaki öğrenciler ve anaokulları yüz yüze eğitime başlayacak.
1 MART'TA HANGİ SINIFLAR OKULA GİDECEK?
1 Mart'ta ise ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacak. İlkokullarda eğitim yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü yapılacak. 8. ve 12. sınıf öğrencileri ise tam zamanlı olarak eğitime başlayacaklar.
BAKAN SELÇUK'TAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI
Bakan Selçuk,
"1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.
Bakan Selçuk, 8. ve 12. sınıflar ile ilgili de,
"1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.