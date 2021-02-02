MEB açıkladı! 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak?

Hangi sınıflar okula gidecek? Yarıyıl tatilinin sona ermesine sayılı günler kala, gözler yüz yüze eğitim ile ilgili detaylara çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından merak edilen sorular yanıtlandı. Bakan Ziya Selçuk, yüz yüze eğitim ile okula başlayacak kademeleri açıkladı. Bu gelişmelerin ardından ilkokul ile 8. ve 12. sınıf öğrencilerinin araştırmaları hız kazandı. Peki, 1 Mart'ta hangi sınıflar okula gidecek? İlkokul, 8. ve 12. sınıflar ne zaman yüz yüze eğitime başlayacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 02.02.2021 11:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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