HaberlerGaleriCorona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz
Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz
İngiltere'deki araştırmada, deksametazon adlı ucuz ve kolay bulunabilen bir ilacın koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayabileceği belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye'nin salgın başladığından beri yoğun bakımdaki hastalarda o ilacı kullandığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:40Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:43