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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

İngiltere'deki araştırmada, deksametazon adlı ucuz ve kolay bulunabilen bir ilacın koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayabileceği belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye'nin salgın başladığından beri yoğun bakımdaki hastalarda o ilacı kullandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:43
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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

Oxford Üniversitesi öncülüğünde İngiltere'de yapılan kapsamlı bir araştırma, Deksametazon adlı ucuz ve kolay bulunabilen bir ilacın Kovid-19 virüsüyle mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini açıkladı.

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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

Araştırmada ilacın solunum cihazına bağlı hastalarda ölüm riskini üçte bir, oksijen verilen hastalarda ise beşte bir oranında azalttığı ortaya kondu.

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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

Ucuz olması nedeniyle ilacın yüksek vaka sayısıyla baş etmekte zorlanan yoksul ülkeler için de yararlı olacağı belirtilen Deksametazon'un yüksek risk grubundaki hastalarda etkili olduğu görüldü.

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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

İlaçla solunum cihazına bağlı hastaların ölüm riski oranı yüzde 40'tan yüzde 28'e düştü. Araştırma heyetinin başkanı Prof. Peter Horby, "Bu şimdiye kadar ölüm oranını azaltan tek ilaç" dedi.

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Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca düzenlediği basın toplantısında kortizon ilacı olan Deksametazonun Türkiye'de salgının başından beri yoğun bakımda ileri derece solunum sıkıntısı olan koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanıldığını söyledi.