Corona virüs ilacı bulundu! Dünya yeni keşfetti biz ilk günden beri kullanıyoruz

İngiltere'deki araştırmada, deksametazon adlı ucuz ve kolay bulunabilen bir ilacın koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynayabileceği belirlendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, Türkiye'nin salgın başladığından beri yoğun bakımdaki hastalarda o ilacı kullandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 19.06.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 19.06.2020 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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