Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Son dakika... LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS giriş belgesi nereden alınacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavına sayılı günler kaldı. Liseye geçiş için gerçekleştirilecek sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ile velileri, sınav giriş belgesi ile ilgili bazı detayları araştırmaya başladılar. MEB tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:16 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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