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Haberler Galeri Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Son dakika... LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS giriş belgesi nereden alınacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek LGS sınavına sayılı günler kaldı. Liseye geçiş için gerçekleştirilecek sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ile velileri, sınav giriş belgesi ile ilgili bazı detayları araştırmaya başladılar. MEB tarafından yapılan açıklama ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:12 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:16
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Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? LGS'ye hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, heyecan içinde sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınav giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruda, sınava dair tüm detaylar açıklandı. Liseye geçiş için gerçekleştirilecek LGS sınavına sayılı günler kaldı. Peki, LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak? İşte merak edilen soruların yanıtı..

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Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

LGS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS sınav giriş bilgileri 12 Haziran'da e-Okul sistemi üzerinden görüntülenebilecek. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler. LGS giriş belgeleri öğrencilerin sınava girecekleri okullarda sırların üstünde yer alacak.

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Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2020 LGS sınavı 20 Haziran'da gerçekleştirilecek. Sınav, yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacak.

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Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

Ziya Selçuk'un paylaştığı videoda yer alan sorular ve yanıtları şöyle:

"- Soru: Öğrenciler sınava hangi okulda girecek?

Cevap: Öğrenciler sınava kendi okullarında girecekler.

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Son dakika: LGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2020 LGS giriş belgesi ne zaman, nereden alınacak?

- Soru: İkili eğitim yapan okullardaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler mi?

Cevap: Bu durumdaki öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler, ancak sosyal mesafenin yetersiz olması durumunda az sayıda öğrencimiz kendi okullarına en yakın okulda sınava girecekler.

- Soru: Öğrenciler sınav giriş belgelerini nereden alacaklar?

Cevap: Sınav giriş belgeleri, öğrencilerin sınav salonundaki masalarına konulacak.