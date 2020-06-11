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Haberler Galeri Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Son dakika haberi... Hac iptal mi oldu? Bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 hac organizasyonu ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüs salgını sonrası yurt dışı uçuşları durdurulmuştu. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde uçak seferlerinin de başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri, hac ziyareti olmuştu. Peki, hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? İşte Diyanet açıklaması...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:37
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Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması! GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika haberi... Hac iptal mi oldu? Bu sene hacca gidilecek mi? Koronavirüs pandemisi sonrası bu sene hac ibadetinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Bircan, 2020 hac organizasyonu hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? İşte cevaplar...

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Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

BU SENE HACCA GİDİLECEK Mİ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, "Suudi Arabistan makamlarından 2020 haccının kriterleri, şartları, süresi, yaş aralığı, sağlık durumları, kotanın değişip değişmeyeceği, azalıp azalmayacağı noktasında tarafımıza herhangi bir resmi açıklama gelmemiştir." dedi.

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Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Bircan, Suudi Arabistan'ın Kovid-19 salgını nedeniyle bu yılki hac ziyaretine "yüzde 20 kontenjan sınırlaması" getirdiğine ilişkin basında yer alan iddialara yönelik açıklamada bulundu.

İslam'ın beş şartından biri olan hac ibadetinin ümmet ve kardeşlik bilincini geliştirip pekiştirdiğini belirten Bircan, hac yapmak için bu yıl 2 milyon 300 bin civarında kişinin ön kayıt yaptırdığını söyledi.

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Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Bircan, bu yıl hacca gideceklerin belirlenmesi için 9 Ocak'ta kura çekiminin yapıldığını hatırlatarak, haccın meşakkatli bir ibadet olduğunu kaydetti.

Haccın diğer ibadetlere göre önemli farklarından birinin sağlık olduğuna dikkati çeken Bircan, ilgili şartları taşıyanların hac ibadetini yapma sorumluluğu taşıdığını söyledi.

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Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Bircan, hac ibadetinin yapıldığı Suudi Arabistan'da normalleşme dönemi kapsam��nda bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını anımsatarak, Mekke-i Mükeremme'de belirli saatler dışında sokağa çıkma yasağının sürdüğünü ifade etti.