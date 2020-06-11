Son dakika: Hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet'ten hac açıklaması!

Son dakika haberi... Hac iptal mi oldu? Bu sene hacca gidilecek mi? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2020 hac organizasyonu ile ilgili açıklama geldi. Koronavirüs salgını sonrası yurt dışı uçuşları durdurulmuştu. Kontrollü normal hayata geçiş döneminde uçak seferlerinin de başlaması ile birlikte en çok merak edilenlerden biri, hac ziyareti olmuştu. Peki, hac iptal mi oldu? 2020 bu sene hacca gidilecek mi? İşte Diyanet açıklaması...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 14:33 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 14:37 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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