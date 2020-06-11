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Haberler Galeri ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son günlere girildi. 1 Haziran'dan itibaren alınan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. 2020 Haziran dönemi başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav için hazırlıklarını sürdürürken, henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? Atamalar ne zaman? İşte merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:09
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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman? GALERİ DEVAM EDİYOR

Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son günlere gelindi. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvurular alınıyor. Haziran dönemi ile 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Başvurularını gerçekleştiren sözleşmeli öğretmen adayları, sözlü sınavın tarihini ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Haziran dönemi öğretmen ataması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...

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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

1 Haziran'da başlayan ön başvuru ve sözlü sınav tercihleri 12 Haziran 2020 tarihinde sona erecek. Başvurular ilkatama.meb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adayların sözlü sınava alınacakları sınav yerleri 22 Haziran 2020 tarihinde yayımlanacak.

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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN?

Sözlü sınav 6-25 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in takvimine göre, sözlü sınav sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak.