ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?

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Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvuru son gün ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Haziran dönemi sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son günlere gelindi. 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen kadrosu için ön başvurular alınıyor. Haziran dönemi ile 60 alanda öğretmen ataması gerçekleştirilecek. Başvurularını gerçekleştiren sözleşmeli öğretmen adayları, sözlü sınavın tarihini ve sınav yerlerinin açıklanacağı tarihi beklemeye başladılar. Haziran dönemi öğretmen ataması ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? İşte cevaplar...