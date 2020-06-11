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ilkatama.meb.gov.tr: Sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözlü sınav ne zaman?
Son dakika... Sözleşmeli öğretmenlik başvurularında son günlere girildi. 1 Haziran'dan itibaren alınan sözleşmeli öğretmenlik başvuruları devam ediyor. 2020 Haziran dönemi başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav için hazırlıklarını sürdürürken, henüz başvuru yapamayanların ellerini çabuk tutmaları gerekiyor. Peki, sözleşmeli öğretmenlik başvurusu ne zaman bitiyor? 2020 sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav ne zaman? Atamalar ne zaman? İşte merak edilen her şey...
Giriş Tarihi: 11.06.2020 13:03 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 13:09
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