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Haberler Galeri Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Adaylar lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Binlerce aday hangi liseye yerleşeceğini öğrenmek isteyenler, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:21
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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise tercihleri yapan binlerce öğrencinin sabırsız bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve velilerin gözü açıklanacak tarihe çevrilmiş durumda. Sonuçların açıklanmasının ardından lise nakil işlemleri başlayacak. Peki, LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre LGS sonuçları 10 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Fakat MEB'den saat konusunda bir açıklama gelmiş değil.

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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvuruları 10-14 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçları 17 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvuruları 17-21 Ağustos 2020 tarihlerinde alınacak.

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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

Yerleştirmeye esas 2. nakil başvuru sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilecek.

24-26 Ağustos 2020 – Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularının Alınması