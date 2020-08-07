Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...

LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Lise tercihleri yapan binlerce öğrencinin sabırsız bekleyişi sürüyor. Öğrenciler ve velilerin gözü açıklanacak tarihe çevrilmiş durumda. Sonuçların açıklanmasının ardından lise nakil işlemleri başlayacak. Peki, LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...