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Son dakika: LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...
LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? Adaylar lise tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi heyecanla bekliyor. Binlerce aday hangi liseye yerleşeceğini öğrenmek isteyenler, LGS sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, LGS 2020 yerel tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte LGS tercih sonuç tarihi...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 17:21
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