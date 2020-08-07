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İOKBS sınavı için sayılı günler! Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 6,7,8,9,10,11 MEB İOKBS sınav konuları...
Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Geçmişte Parasız Yatılı ve Bursluluk Sınavı (PYBS) adı ile düzenlenen İOKBS'ye katılarak burs desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, bursluluk sınavının ne zaman yapılacağı ve konuları araştırılmaya başlandı. Peki, Bursluluk sınavı 2020 ne zaman? 6,7,8,9,10,11 MEB İOKBS sınav konuları...
Giriş Tarihi: 07.08.2020 18:26Güncelleme Tarihi: 07.08.2020 18:32