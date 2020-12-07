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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA: KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 burslar ne zaman yatar? İşte tarihler... SON DAKİKA: KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 burslar ne zaman yatar? İşte tarihler...
KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, bugün burs ve kredi başvuru sonuçlarını açıkladı. Aralık ayına geldiğimiz dönemde öğrenciler burs ücretlerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. " KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, 2020-2021 burslar ne zaman yatar? İşte tarihler...
Giriş Tarihi: 07.12.2020 22:42 Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 22:49
KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 burslar ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Binlerce öğrencinin merakla beklediği KYK burs sonuçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından son dakika olarak açıklandı. Yeni yıla kısa süre kala öğrenciler KYK, İBB ve VGM burslarının ne zaman hesaplara yatacağını merak ediyor. Kurumlar tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, KYK, İBB, VGM bursları ne zaman yatacak? 2020-2021 burslar ne zaman yatar? İşte tarihler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KYK, İBB, VGM BURSLARI NE ZAMAN YATACAK? 2020-2021 BURSLAR NE ZAMAN YATAR?
KYK burs ücretleri yatacağı tarih ile ilgili açıklama geldi. KYK burs ücret ödemeleri kimlik numarasına göre yapılıyor.
ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK
TC kimlik numarasının sonu "0" olanlar 6 Aralık, "2" olanlar 7 Aralık, "4" olanlar 8 Aralık, "6" olanlar 9 Aralık, "8" olanlar ise 10 Aralık'ta ödemelerini alabilecek.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR?
Burs/kredi miktarları
2020 yılında geçerli olan tutarlar lisans öğrencileri için aylık 550 lira, yüksek lisans öğrencileri için 1100 lira, doktora öğrencileri için ise 1650 lira. 2021 yılı için geçerli olacak olan tutarlar ise Ocak ayında belirlenecek.
Başvuru sırasında öğrencilerin beyan ettiği ekonomik, sosyal ve başarı durumuna ilişkin bilgiler, 12 kamu kurum ve kuruluşu aracılığıyla teyit ediliyor. Yapılan değerlendirme sonucunda durumu mevzuata uygun olan öğrencilere burs ya da öğrenim kredisi tahsisinde bulunuluyor.
BURSTAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLER
Ön lisans öğrencileri,
Lisans öğrencileri,
İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.