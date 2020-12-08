KYK açıkladı, gözler oraya çevrildi! 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, 'Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.

2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.

Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.