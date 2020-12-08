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08 Aralık 2020, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri KYK açıkladı, gözler oraya çevrildi! 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK açıkladı, gözler oraya çevrildi! 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler VGM bursuna çevrildi. VGM bursu için başvuru yapan öğrencilere sonuçların KYK'nın ardından belli olacağı duyurulmuştu. 7 Aralık'ta KYK sonuçlarının erişime açılması ile birlikte VGM bursu için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM yükseköğrenim bursu ne kadar? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 08.12.2020 08:57 Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 09:01
VGM üniversite burs sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 2020 yükseköğrenim burs değerlendirmelerine, KYK burs sonuçlarının açıklanmasının ardından başlanacağı duyurulmuştu. Merakla beklenenn KYK sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler VGM bursuna çevrildi. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 VGM üniversite burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? VGM bursu ne kadar? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR VGM ÜNİVERSİTE BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, VGM üniversite burs sonuçlarının açıklanacağı tarih net olarak bilinmiyor. VGM tarafından yapılan açıklamada, '
Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denilmişti.
2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.
Tarihler tahmini olup, resmi açıklamayı beklemekte fayda var.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.