Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Mu varyantı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantı ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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