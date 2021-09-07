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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Bu gelişmelerin ardından Mu varyantı hakkında bazı sorular gündeme geldi. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantı ile ilgili tüm detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.09.2021 11:21 Güncelleme Tarihi: 07.09.2021 11:29
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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı görüldüğünü açıkladı. Bu açıklamaların ardından Mu varyantı hakkında araştırmalar hız kazandı. Peki, Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye'de görüldü mü? İşte Mu varyantı ile ilgili merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

MU VARYANTI NEDİR?

Dünya Sağlık Örgütü, "aşıya dayanıklı" hale getirilen mutasyona uğramış varyantın adının "Mu" olduğunu ve bilimsel olarak B.1.621 olarak adlandırıldığını açıkladı. Yunan alfabesinin 12. harfi Mu ile isimlendirilen B 1.621. gen dizilimi ile karakterize yeni bir varyant virüs kamuoyu ile paylaşıldı.

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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

DSÖ tarafından ilgilenilen beş varyanttan biri olarak listelenen Mu varyantı, özel izlenme radarına girse de, endişe verici varyantlar olarak adlandırılan SARS-CoV-2 virüsünün Delta veya Alfa varyant suşlarından daha az potansiyel bir sorun olarak görülüyor.

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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

JAPONYA'DA KOVİD-19'UN "MU" VARYANTI SAPTANDI

Japonya'da yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk kez Kolombiya'da tespit edilen Mu varyantı tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşılara karşı daha dirençli mutasyonlar geçirdiğini ancak bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdiği Mu varyantına, Japonya'da 2 kişide rastlandı.

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Mu varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Covid-19 Mu varyantı Türkiye’de görüldü mü? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı

Vakaların biri Tokyo'nun doğusundaki Narita havalimanında Birleşik Arap Emirlikleri çıkışlı bir yolcuda, diğeri ise başkentteki Haneda havalimanında İngiltere çıkışlı bir yolcuda saptandı.

Yolcular havalimanında karantina periyoduna alındı.