Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçlarında heyecan dorukta. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS lisans oturumlarının sonuçları için geri sayım başladı. Aldıkları puanları merak eden adaylar sonuçları hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:31 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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