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Haberler Galeri Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 KPSS lisans sonuçlarında heyecan dorukta. Binlerce adayın katılım sağladığı KPSS lisans oturumlarının sonuçları için geri sayım başladı. Aldıkları puanları merak eden adaylar sonuçları hangi tarihte açıklanacağını merak ediyordu. ÖSYM tarafından konu ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? KPSS lisans sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 20.10.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 20.10.2020 10:31
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Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

Son dakika... KPSS sonuçları ne zaman belli olacak? 2020 yılına ilişkin KPSS lisans sınavları tamamlandı. Sınavlara katılım sağlayan binlerce vatandaş sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Gözler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere çevrilmişti. Merakla beklenen o açıklama geldi. ÖSYM sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri), KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının sonuçları 22 Ekim 2020 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile erişim sağlayabilecekler.

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Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR SORULARI

06 Eylül 2020 tarihinde uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

2020-KPSS LİSANS (EĞİTİM BİLİMLERİ) SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI

12 - 13 Eylül 2020 tarihlerinde uygulanan 2020-KPSS Lisans Alan Bilgisi Testlerinin (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe ve İstatistik) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için % 10) ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden erişime sunuldu.

KPSS ALAN BİLGİSİ SORULARI İÇİN TIKLAYIN...

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Son dakika: KPSS sonuçları bugün mü açıklanacak? ÖSYM 2020 KPSS lisans sonuçları ne zaman belli olacak?

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 25 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020