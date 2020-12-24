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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama! ÖSYM 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak? SON DAKİKA | KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama! ÖSYM 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak? gibi sorular, sınava katılan adaylar tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Sınavın sonuçlarını merak eden adaylar için tüm detayları yazımızda ele aldık. ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden sınav sonuçları erişime açıldı. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 09:20 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 11:33
KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Lise mezunlarının katılım sağladığı KPSS ortaöğretim sınavı 22 Kasım'da gerçekleştirilmişti. Lise mezunu adaylar için gerçekleştirilen sınavın sonuçları bugün açıklandı. Puanlarını öğrenen adaylar, tercihlerin hangi tarihte başlayacağını da merak ediyor. Peki, KPSS ortaöğretim sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM 2020 KPSS lise tercihleri ne zaman başlayacak? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Sonuçlar bugün açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.trinternet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecekler.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN... KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2020 KPSS ortaöğretim tercihleri için henüz tarih belli olmadı. ÖSYM aracılığıyla kurumların belirlediği kadrolara yapılacak ortaöğretim tercihleri için tarih belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
KPSS ORTAÖĞRETİM PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda yer alan her test kendi içinde değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Her testte, örneğin Genel Yetenek'te, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar bulunacak, bu puanların ortalama ve standart sapmaları kullanılarak standart puanlar hesaplanacaktır.
Bir testte, en az 1 ham puanı (net) bulunmayan adaylar bu test için yapılacak hesaplamalara alınmayacaklar ve bu adaylara bu test için standart puan hesaplanmayacaktır. Buna göre bir adayın KPSS puanının hesaplanabilmesi için Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinin her ikisinden de en az 1 ham puanı(1 net) olması gerekmektedir.