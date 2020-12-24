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25 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban puanlar ve atama kadroları... 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban puanlar ve atama kadroları...
KPSS ortaöğretim puanı ile hangi kadrolara alım yapılıyor? KPSS lise puanı ile nereler tercih edilir? gibi ortaöğretim sınavı hakkında merak ettiğiniz her şeyi öğrenmek ve sorulara cevap bulmak için sizin için hazırladığımız haberimizden destek alabilirsiniz. KPSS ortaöğretim sonuçları bugün erişime açılacak. Atama puanları hakkında detayları yazımızda ele aldık. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban puanlar ve atama kadroları nedir? İşte ayrıntılar...
Giriş Tarihi: 24.12.2020 10:00 Güncelleme Tarihi: 24.12.2020 10:13
KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM tarafından 22 Kasım'da gerçekleştirilen KPSS ortaöğretim sınavının sonuçları bugün erişime açılacak. Puanlarını öğrendikten sonra hangi kurumlara tercih yapabileceklerini merak eden lise mezunu adaylar, tercih edilebilecek kadroları araştırmaya başladılar. Peki, 2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban puanlar ve atama kadroları nedir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?
ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Bilindiği üzeree KPSS Ortaöğretim sınavı 2 senede bir gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim atamaları çok sınırlı ve az sayıda olduğu için taban puanlar yüksek tutuluyor. Bir önceki atamalara baktığımızda en düşük atama puanının 70 olduğu görülmektedir.
KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA TABAN PUANLARI
En son yapılan alımlarda atama puanları ve kadrolar şu şekildeydi:
Ahşap Teknolojisi
Alım Sayısı: 1
En Düşük Atama Puanı: 85.79
Anestezi
Alım Sayısı: 85
En Düşük Atama Puanı: 81.82
Aşçı
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 84.24
Bilişim Teknolojisi
Alım Sayısı: 6
En Düşük Atama Puanı: 86.94
Çevre Sağlığı
Alım Sayısı: 5
En Düşük Atama Puanı: 75.64
Diş Protez
Alım Sayısı: 3
En Düşük Atama Puanı: 81.64