2020 KPSS ortaöğretim puanı ile nereler tercih edilebilir? ÖSYM KPSS lise taban puanlar ve atama kadroları...

2020 KPSS BARAJ PUANI KAÇ?

ÖSYM, 2002 yılından itibaren KPSS Ön Lisans, Lisans ve Ortaöğretim sınavı için baraj puanı uygulamasını kaldırdı. Adayların tercih yapmaları için herhangi bir puanı aşmaları gerekmiyor. Bilindiği üzeree KPSS Ortaöğretim sınavı 2 senede bir gerçekleştiriliyor. Ortaöğretim atamaları çok sınırlı ve az sayıda olduğu için taban puanlar yüksek tutuluyor. Bir önceki atamalara baktığımızda en düşük atama puanının 70 olduğu görülmektedir.