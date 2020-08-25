Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

Son dakika haberi... KPSS ertelenecek mi? Koronavirüs günlük vaka sayısında görülen artış nedeniyle KPSS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. 6-12-13 ve 20 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına katılacak adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 12:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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