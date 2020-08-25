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Haberler Galeri Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

Son dakika haberi... KPSS ertelenecek mi? Koronavirüs günlük vaka sayısında görülen artış nedeniyle KPSS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği konusunda araştırmalar başladı. 6-12-13 ve 20 Eylül'de gerçekleştirilecek KPSS oturumlarına katılacak adaylar konu ile ilgili detayları araştırıyor. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 12:07 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 12:13
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Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

Son dakika... KPSS ertelenecek mi? Kamuya personel olarak görev almak isteyen vatandaşlar 30 Haziran - 13 Temmuz 2020 tarihlerinde başvurularını gerçekleştirdiler. Kurban Bayramı sonrası günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle KPSS sınavlarının ertelenip ertelenmeyeceği gündeme geldi. KPSS Lisans ve ÖABT oturumlarına katılmaya hazırlanan vatandaşlar detayları araştırıyor. Peki, KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

KPSS ERTELENECEK Mİ?

KPSS oturumları ÖSYM tarafından berlirlenen tarihlerde yapılacak. Şu anda sınavların ertelenmesi konusunda bir açıklama yapılmadı.

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Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

KPSS LİSANS VE ÖABT SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı sınav takvimine göre, KPSS sınavları şu tarihlerde yapılacak:

2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ): 6 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020

2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020

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Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020

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Son dakika: KPSS ertelenecek mi? 6-12-13-20 Eylül KPSS sınavları iptal mi edildi? Son gelişmeler...

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020