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Haberler Galeri 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? EGM tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alınacağı duyuruldu. Son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan bekçilik için vatandaşlar bekleyişini sürdürüyor. En az lise mezunu bekçi alımı için son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 10:02
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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

2020 1. dönem bekçi alımı, son günlerde en çok aranılan konular arasında yer alıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen bekçi alımlarında son dakika gelişmesi yaşandı. 2020 1. dönem kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne 400 erkek bekçi alınacağı duyuruldu. 400 bekçi kadrosunda görev almak isteyen vatandaşlar, başvurulara ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

2020 1. DÖNEM BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERE YAPILACAK?

Polis Akademisi tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere en az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 erkek Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

2020 BEKÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

2020 bekçi alımı başvuru tarihleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Polis Akademisi tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

En az lise ve dengi okul mezunu toplam 400 bekçi alımı için başvuru şartları da önümüzdeki günlerde açıklanacak. Bir önceki bekçi alımlarına göre başvuru şartlarının şu şekilde olması bekleniyor:

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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?

Bekçi olmak isteyenlerde,

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
* En az lise ya da dengi okul mezunu olmak,
* Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmadığına dair belge almak,
* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
* Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
* Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen şartları taşımak

koşulları aranıyor.