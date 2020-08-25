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2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler?
Bekçi alımı başvuru tarihleri belli oldu mu? EGM tarafından yayımlanan bekçi alımı ilanları yoğun ilgi görüyor. Geçtiğimiz günlerde 2020 1. dönem kapsamında 400 bekçi alınacağı duyuruldu. Son zamanların en çok tercih edilen meslekleri arasında yer alan bekçilik için vatandaşlar bekleyişini sürdürüyor. En az lise mezunu bekçi alımı için son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, 2020 1. dönem bekçi alımı başvuru tarihi açıklandı mı? 2020 EGM PA bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.08.2020 09:58 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 10:02
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