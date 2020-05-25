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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?
Son dakika... ÖSYM sınav takvimi güncellendi. 2020 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamuya personel alımında kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının başvuru tarihleri açıklandı. Güncel sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:22Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:25