Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... KPSS adaylarının heyecanla beklediği başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Bu sene ÖSYM sınavlarına başvuru yapacak adaylar, güncel tarihleri araştırıyor. Peki, KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...