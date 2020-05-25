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Haberler Galeri Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika... ÖSYM sınav takvimi güncellendi. 2020 yılında yapılacak sınavların başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Kamuya personel alımında kullanılan puanı belirlemek için gerçekleştirilen KPSS sınavlarının başvuru tarihleri açıklandı. Güncel sınav takvimine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:22 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:25
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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Son dakika haberi... KPSS adaylarının heyecanla beklediği başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, koronavirüs salgını nedeniyle ertelenmişti. Bu sene ÖSYM sınavlarına başvuru yapacak adaylar, güncel tarihleri araştırıyor. Peki, KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte son gelişmeler...

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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS LİSANS (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 6 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS LİSANS (ALAN BİLGİSİ) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 12-13 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ (ÖABT) NE ZAMAN?

Başvuru: 30 Haziran - 13 Temmuz 2020

Geç Başvuru: 22-23 Temmuz 2020

Sınav: 20 Eylül 2020

Sonuç: 22 Ekim 2020

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Son dakika: KPSS 2020 başvuru tarihi açıklandı! 2020 KPSS, YKS, DGS, MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

2020-KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN?

Başvuru: 21 Ağustos - 2 Eylül 2020

Geç Başvuru: 10-11 Eylül 2020

Sınav: 15 Ekim 2020

Sonuç: 26 Kasım 2020