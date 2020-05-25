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Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse ilişkin veriler her gün paylaşılıyor. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana görülen vakalara ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. 11 Mart itibarıyla yayımlanan gün gün koronavirüs tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronodan kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...
Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:43Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:51