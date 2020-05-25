25 Mayıs 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika... Türkiye'de koronavirüs salgınına ilişkin son gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüse ilişkin veriler her gün paylaşılıyor. Türkiye'de 11 Mart'tan bu yana görülen vakalara ilişkin tüm detayları haberimizde derledik. 11 Mart itibarıyla yayımlanan gün gün koronavirüs tablosuna ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölüm sayısı kaç oldu? Koronodan kaç kişi öldü? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

Giriş Tarihi: 25.05.2020 17:43 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 17:51
  • 1
  • 62
Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de birinci dönem başarıyla tamamlandı.Salgın tehlikesinin kontrol altına alınmasının ardından günlük vaka sayısı ilk defa geçtiğimiz gün 1000'in altına düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. Titizlikle çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'tan bu yana kadar kamuoyu ile paylaştığı günlük koronavirüs tablosunu haberimizde derledik. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...

  • 2
  • 62
Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS VAKA SAYISI KAÇ OLDU?

Türkiye'de 24 Mayıs 2020 tarihi itibarıyla toplam vaka sayısı 156.827 oldu. Koronavirüs nedeniyle 4.340 kişi hayatını kaybetti. Toplum yoğun bakım hasta sayısı 769, toplam entube hasta sayısı 385 olarak açıklanırken, 118.694 hastanın iyileştiği bildirildi.

KORONAVİRÜS CANLI HARİTA İÇİN TIKLAYIN

  • 3
  • 62
Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
  • 4
  • 62
Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?
  • 5
  • 62
Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?