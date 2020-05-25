Son dakika! Türkiye gün gün corona tablosu! Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu?

Son dakika haberi... Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de kaç kişi öldü? Koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de birinci dönem başarıyla tamamlandı.Salgın tehlikesinin kontrol altına alınmasının ardından günlük vaka sayısı ilk defa geçtiğimiz gün 1000'in altına düştü. Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan veriler yakından takip ediliyor. Titizlikle çalışmalarını sürdüren Sağlık Bakanlığı'nın 11 Mart'tan bu yana kadar kamuoyu ile paylaştığı günlük koronavirüs tablosunu haberimizde derledik. Peki, Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayısı kaç oldu? İşte Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu...