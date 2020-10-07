Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan koronavirüs tedbirleri neler? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında il bazında yeni tedbirler alınıyor. Valilikler tarafından açıklanan kısıtlamalar genellikle 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor. Gözler bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Peki, koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 17:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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