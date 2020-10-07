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Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı için alınan koronavirüs tedbirleri neler? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında il bazında yeni tedbirler alınıyor. Valilikler tarafından açıklanan kısıtlamalar genellikle 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiriyor. Gözler bugün gerçekleştirilen Bilim Kurulu Toplantısı'na çevrildi. Peki, koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte güncel liste...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 17:03
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Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

Son dakika... Hangi illere yasak geldi? Çin'den dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgını sonrası yurt genelinde bir takım tedbirler alınmıştı. Kontrollü normal hayata geçiş ile birlikte kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak vaka sayısında görülen artış nedeniyle valilikler tarafından il bazında yeni tedbirler alınmaya başlandı. Konu ile ilgili son gelişmeleri ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı hangi illerde? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

YENİ TEDBİRLER ALINACAK MI?

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulunacak. Yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı konusunda açıklama yapılması bekleniyor. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

KORONAVİRÜS YASAKLARI HANGİ İLLERE GELDİ?

Valilikler tarafından il bazında bazı kararlar alınıyor. İşte koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni karar alınan iller:

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Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

ADIYAMAN
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca Covid-19 ile mücadele kapsamında yeni kararlar alındığı bildirildi.

Açıklamada, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasına ilişkin belli kısıtlamalar getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"65 yaş ve üstü vatandaşlarımızın, 6 Ekim Salı günü itibarıyla 08.00-10.00 ve 16.00-20.00 saat aralığında sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına, gelin ve damadın birinci ve 2. derece yakınları hariç düğün, nişan, nikah, sünnet, mevlit gibi etkinliklere katılmasının yasaklanmasına karar verilmiştir."

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Son dakika: Koronavirüs yasakları hangi illere geldi? 65 yaş üstü ve 18 yaş altı sokağa çıkma yasağı olan iller listesi

ANTALYA
Antalya'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-17.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ÇANKIRI
Çankırı'da korona virüs vakalarının artmasından dolayı il genelinde yoğun tedbir ve denetimler yapılmaya devam ediyor. Bugün yapılan İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı sonrasında sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Vali Ayaz yeni tedbirleri açıkladı. Vali Ayaz yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirmeler sonucunda; 65 yaş üzeri büyüklerimizin 11:00 ve 15:00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarını kullanmalarına izin verilecektir. Maske kullanımını aksattığı için pazar yerleri içerisinde sigara içilmesi yasaklanmıştır" ifadelerine yer verdiç