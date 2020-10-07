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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?
Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Kabina Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından dağıtılacağı açıklanan 500 bin tablet ve bilgisayar için başvuru süreci merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da konuyla ilgili açıklamada bulunurken, başvuru yapacaklar detayları araştırıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtılacak bilgisayar ve tabletler ile ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:25
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