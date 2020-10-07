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Haberler Galeri MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Kabina Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından dağıtılacağı açıklanan 500 bin tablet ve bilgisayar için başvuru süreci merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'da konuyla ilgili açıklamada bulunurken, başvuru yapacaklar detayları araştırıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere destek olmak amacıyla dağıtılacak bilgisayar ve tabletler ile ilgili detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 07.10.2020 16:19 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 16:25
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın ve daha sonra Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ücretsiz tablet dağıtımı hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere dağıtılacak ücretsiz bilgisayar ve tablet dağıtımının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. İşte, Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURU LİNKİ, FORMU VE EKRANI 2020!

Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

TABLET KAMPANYALARI

Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:

Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

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MEB ücretsiz 500 bin bilgisayar ve tablet başvuru formu! Ücretsiz bilgisayar ve tablet kimlere, ne zaman dağıtılacak? Başvurusu nasıl yapılır?

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız..