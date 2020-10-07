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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...
Okullar 12 Ekim'de açılıyor mu? Eki ayının ortalarına geldiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağına yönelik soru gündemdeki yerini kuruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili detayları canlı yayında paylaştı. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Okulların hangi sınıflara yüz yüze eğitime başlayacağı sorusunun yanıtı merak edilen başka husus oluyor. İşte, 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...
Giriş Tarihi: 07.10.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 17:51
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