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Haberler Galeri MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

Okullar 12 Ekim'de açılıyor mu? Eki ayının ortalarına geldiğimiz günlerde okulların ne zaman açılacağına yönelik soru gündemdeki yerini kuruyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların yüz yüze eğitime başlamasıyla ilgili detayları canlı yayında paylaştı. Milyonlarca öğrenci ve velinin beklediği son dakika açıklaması yakından takip ediliyor. Okulların hangi sınıflara yüz yüze eğitime başlayacağı sorusunun yanıtı merak edilen başka husus oluyor. İşte, 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

Giriş Tarihi: 07.10.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.10.2020 17:51
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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1. sınıfların yüz yüze eğitim sürecine başlamasının ardından diğer kademeler için okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, diğer kademelerin açılacağı tarih için koronavirüs vaka sayısının seyri takip edilecek. İşte, 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

İlkokullar ile 8. ve 12. sınıflar 12 Ekim'de yüz yüze eğitime başlıyor. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, ilkokullar, köy okulları, 8. ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların okullarında yüz yüze eğitimin 12 Ekim Pazartesi başlayacağını bildirdi.

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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

YÜZ YÜZE EĞİTİMİN AYRINTILARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından dün akşam açıkladığı yüz yüze eğitime aşamalı geçişle ilgili kararların ayrıntılarını paylaştı.

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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

Bakan Selçuk, ilkokulda 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda, ortaokul 8'inci sınıf, lise hazırlık ve 12'nci sınıflarla, köy okullarının tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime başlayacak olmalarından duydukları mutluluğu ifade etti. Selçuk, tüm öğrencilerle yüz yüze eğitime sağlıkla, güvenle başlayabilme temennisini dile getirerek, onlara da güzel haberi en kısa sürede verebilme arzusunda olduklarını vurguladı.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitimde yeni dönemin ayrıntılarını şöyle anlattı:

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MEB son dakika! 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...

"12 Ekim Pazartesi itibarıyla yüz yüze eğitime başlayacak kademelerdeki öğrencilerimiz için de tıpkı ilkokul 1. sınıf öğrencilerimizde olduğu gibi yüz yüze eğitimin ve uzaktan eğitimin birlikte yürütüleceği bir planlama yaptık. Yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerimiz haftanın 2 gününde okullarında olacaklar. Sınıf mevcutlarımız yine Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları doğrultusunda yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacak ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri eskisine nazaran kısaltılacak.