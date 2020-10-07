12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 1. sınıfların yüz yüze eğitim sürecine başlamasının ardından diğer kademeler için okulların ne zaman açılacağı merak ediliyor. MEB tarafından gelecek son dakika açıklaması veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Bakan Selçuk, diğer kademelerin açılacağı tarih için koronavirüs vaka sayısının seyri takip edilecek. İşte, 12 Ekim'de okullar açılıyor mu? Okullar hangi sınıflara açılacak? 9. 10. 11. ve 12. sınıflar...