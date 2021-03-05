Son dakika: Koronavirüs tedbirlerinde bir ilde alarm! Banklar geçici olarak kaldırıldı

Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.