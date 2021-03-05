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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Koronavirüs tedbirlerinde bir ilde alarm! Banklar geçici olarak kaldırıldı Son dakika: Koronavirüs tedbirlerinde bir ilde alarm! Banklar geçici olarak kaldırıldı Son dakika haberine göre; 1 Mart'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamayla birlikte Türkiye'de yeni bir dönem başladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde 81 ilde denetimler devam ederken, bir ilde alarma geçildi. Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:17 Güncelleme Tarihi: 05.03.2021 13:17
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlara uyulması yönünde 81 ilde denetimler sürüyor. 'Çok riskli' iller arasında yer alan Edirne'de tedbirler kapsamında sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle banklar geçici olarak kaldırıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kastamonu'da da yüksek ve çok yüksek riskli illerden gelenlerin 10 gün karantinaya alınması kararının alındığı ve denetimlerin sıklaştırıldı açıklandı. Aksaray'da 1 mahalle, 1 cadde ile 7 sokak, 5 gün karantinaya alındı.
EDİRNE Edirne Belediyesi ekipleri, kentin en işlek yerlerinden Saraçlar Caddesi ile diğer bölgelerdeki bankları kaldırdı.Sosyal mesafenin korunmasını engellediği gerekçesiyle geçici olarak kaldırılan bankların yerlerine ekipler, çiçeklik koydu.
Polis ekipleri de caddelerde vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.Sağlık Bakanlığı verilerine göre, haftalık 100 bin nüfusa karşılık gelen Kovid-19 vaka sayısı 107,43 olan Edirne, Türkiye haritasında da kırmızıyla işaretli çok yüksek riskli iller arasında bulunuyor.
Trakya'da geçen haftaya göre vaka sayısı en fazla Edirne'de yükseldi. Kente, vaka sayısı 75,29'dan 107,43'a çıktı.