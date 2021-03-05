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05 Mart 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Sağlık Bakanlığı 2021 atama takvimi: İlk atama ve yeniden atama kurası ne zaman? Tarih yaklaşıyor Sağlık Bakanlığı 2021 atama takvimi: İlk atama ve yeniden atama kurası ne zaman? Tarih yaklaşıyor Son dakika... Sağlık Bakanlığı 2021 atama takvimi açıklandı. 2021 yılı ilk defa ve yeniden atama yapmayı bekleyen adaylar için tarih duyuruldu. Sağlık Bakanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden yayımladığı duyuru ile merak edilen sorular yanıt buldu. Başvurular Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır. Peki, Sağlık Bakanlığı ilk atama ve yeniden atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları nasıl yapılır? İşte konu hakkında merak edilenler... Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:37
Sağlık Bakanlığı atama takvimi ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. 2021 yılına ilişkin atama takvimi belli oldu. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, tabip,uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme işlemleri kura ile yapılacak. Peki, Sağlık Bakanlığı ilk atama ve yeniden atama kurası ne zaman? Sağlık Bakanlığı atama başvuruları nasıl yapılır? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi uygulanacak.
• 1. Yerleştirmede 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu için yabancı dil yeterliliğine sahip eczacı unvanlı personel alımı' yapılacaktır. • 2. Yerleştirmede 'Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları için eczacı, uzman diş tabibi, diş tabibi, tabip ve uzman tabip unvanında personel alımı' yapılacaktır. BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Başvurular, 8 - 15 Mart 2021 tarihleri arasında Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (https://yhgm.saglik.gov.tr/) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden e-devlet kapısı kimlik doğrulama sistemi ile giriş yapılarak kura takviminde belirtilen süreler içinde yapılacak.
BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar 29 Mart 2021 Pazartesi günü Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden üzerinden açıklanacak.
KURA NE ZAMAN?
Kura çekimi 5 Nisan 2021 Pazartesi günü yapılacak. Kura yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecek.
Atamaya esas evrakların son geliş tarihi ise 5 Mayıs Çarşamba olarak belirlendi.