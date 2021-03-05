Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İkinci normalleşme sürecinde kısıtlamalar bazı illerde kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık olacak? İşte marketlerin çalışma saatleri...