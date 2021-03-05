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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...
Marketlerin çalışma saatleri nasıl? Koronavirüs salgını sonrası marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Yeni normalleşme sürecine geçiş ile birlikte gözler marketlerde yapılan değişikliklere çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkal ve marketlerin yeni çalışma saatleri duyuruldu. Peki, marketlerin çalışma saatleri nasıl? 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:11
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