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Haberler Galeri Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

Marketlerin çalışma saatleri nasıl? Koronavirüs salgını sonrası marketlerin çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Yeni normalleşme sürecine geçiş ile birlikte gözler marketlerde yapılan değişikliklere çevrildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bakkal ve marketlerin yeni çalışma saatleri duyuruldu. Peki, marketlerin çalışma saatleri nasıl? 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.03.2021 13:11
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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

Marketler kaçta açılacak, kaçta kapanacak? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Türkiye'de bazı kısıtlamalar uygulanıyor. İkinci normalleşme sürecinde kısıtlamalar bazı illerde kaldırılırken, bazı illerde ise devam ediyor. Bu süreçte en çok merak edilenlerden biri de marketlerin çalışma saatleri oldu. Peki, 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu marketler kaça kadar açık olacak? İşte marketlerin çalışma saatleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, marketlerin çalışma saatlerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, bakkal ve marketler düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 07.00-20.00 saatleri arasında hizmet verecek.

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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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Mart ayı market çalışma saatleri: 2021 A101, ŞOK, Migros, BİM kaçta açılıyor, kapanıyor? Hafta içi ve hafta sonu...

GENELGE YAYIMLANDI

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Genelgede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede virüsün yayılım hızını düşürmek amacıyla alınan tedbirler kapsamında daha önce bazı iş yerlerinin açılış ve kapanış saatlerine sınırlamalar getirildiği anımsatıldı.

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