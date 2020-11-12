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12 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB takvimi: Okullarda ilk ara tatil başlıyor! 2020 Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? MEB takvimi: Okullarda ilk ara tatil başlıyor! 2020 Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ara tatillerin başlayacağı tarih belli oldu. İlk ara tatil için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, okullarda ara tatil dönemi ne zaman başlıyor? Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB 2020-2021 tatil takvimi... Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 17:34
İlk ara tatil ne zaman başlıyor? 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin ilk ara tatilin başlayacağı tarih merak ediliyor. Ara tatil heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, MEB'den gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. Konu ile ilgili Bakan Selçuk son dakika açıklamalarında bulundu. Bu gelişmelerin ardından tatil takvimi belli oldu. Peki, ilk ara tatil ne zaman? 2020 Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ARA TATİL NE ZAMAN, KAÇ GÜN OLACAK?
İlk ara tatil 16-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte ara tatil 9 gün olarak yapılacak. Öğrenciler 23 Kasım'da ders başı yapacaklar.
YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?
2020-2021 eğitim öğretim dönemi yarıyıl tatili 25 Ocak 2021 tarihinde başlayacak. Yarıyıl tatili 5 Şubat 2021 tarihinde sona erecek.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB'in takvimine göre, okullarda ikinci dönem 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
İkinci dönem ara tatili ise 12-16 Nisan 2021'de yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.
6, 7, 10, 11. SINIFLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Okullarda yüz yüze eğitime kademeli geçişin son aşaması da tamamlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, ortaokul 6 ve 7.sınıflarla lise 10 ve 11.sınıfların 23 Kasım'da yüz yüze eğitime başlamasını planlıyor. İlk etapta Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, salgının Türkiye genelindeki seyrini ve yüz yüze eğitimde geçen süreçteki vaka artış oranlarını 16 Kasım'a kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na bildirecek.