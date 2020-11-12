MEB takvimi: Okullarda ilk ara tatil başlıyor! 2020 Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman?

Okullarda ara tatil ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ara tatillerin başlayacağı tarih belli oldu. İlk ara tatil için geri sayım başlarken, öğrenciler ve velileri tatilin kaç gün olacağını merak ediyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk, konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, okullarda ara tatil dönemi ne zaman başlıyor? Kasım tatili ne zaman, kaç gün yapılacak? Yarıyıl tatili ne zaman? İşte MEB 2020-2021 tatil takvimi...

Giriş Tarihi: 12.11.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 12.11.2020 17:34 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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