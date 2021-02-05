Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor mu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En çok merak edilenler konulardan biri de, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih oldu. Konu hakkında uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL