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Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor mu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor mu? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar için belirli saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. En çok merak edilenler konulardan biri de, 65 yaş üstü vatandaşlar için uygulanan kısıtlamaların biteceği tarih oldu. Konu hakkında uzmanlardan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 12:52 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 13:15
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Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? Türkiye'de günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı, hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş görülüyor. Vakaların belirli sayının altına düşmesi ile birlikte kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklanmıştı. Şimdi ise 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan sokak kısıtlamalarının biteceği tarih araştırılıyor. Peki, kısıtlamalar hangi illerde kalkacak? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

KISITLAMALAR HANGİ İLLERDE KALKACAK?

Koronavirüs salgınıyla mücadele hız kesmeden devam ediyor. Alınan tedbirler, vaka sayısında düşüşte büyük rol oynadı. Vakalardaki düşüş ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine Toplantısı'nda yeni kararlar alınacak. Sağlık Bakanlığı yetkilileri kısıtlamaların il bazında kademeli olarak kaldırılacağını bildirdi. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalara göre, kısıtlamalar koronavirüs testlerinde pozitiflik oranının yüzde 1'in altına düştüğü illerde kalkacak. Ancak şu an hangi illerde kısıtlamaların kalkacağı açıklanmadı.

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Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

65 YAŞ ÜSTÜ 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

Hemen şunu belirtelim ki, normalleşme sürecine geçiş takvimi henüz belli olmadı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların uzun zamandır merakla beklediği saat sınırlamasının kalkması atılan ilk adımlar arasında yer alıyor. Salgının seyrine göre alınacak yeni tedbir kararlarında bu yaş gruplarına uygulanan sokağa çıkma sınırlamasının kalkması bekleniyor.

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Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

KOVİD-19 AŞISI YAPILANLARIN SAYISI 2,5 MİLYONU GEÇTİ

Aşılama çalışmaları, "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" çerçevesinde 14 Ocak'ta ülke genelindeki sağlık çalışanlarıyla başladı. Ardından öncelik sıralamasına göre diğer vatandaşların aşılanmasına geçildi.

Bu kapsamda, 19 Ocak'ta huzurevleri ve bakımevlerinde kalanlar ile onların bakımından sorumlu kişilerin yanı sıra 90 yaş ve üstündekilere CoronaVac aşısı uygulanmaya başladı. Sağlık ekipleri, 90 yaş ve üstündekilerin aşılarını evlerine giderek yaptı.

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Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?
Son dakika: Kısıtlamalar o illerde kalkıyor! 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Bilim Kurulu toplantısında yapılan değerlendirme sonrasında 21 Ocak'ta 85 yaş ve üstündeki vatandaşlar da evlerinde aşılanmaya başlandı.

Ulusal Uygulama Stratejisi doğrultusunda, 25 Ocak itibarıyla da 80 yaş ve üstündekilerin aşılanmasına geçildi. Aşılama çalışmaları, 75 yaş ve üstündeki vatandaşlarla devam ediyor.

Bakanlığın "Kovid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'nda yer alan bilgiye göre, saat 19.30 itibarıyla ülke genelinde CoronaVac aşısı yapılanların sayısı 2 milyon 500 bin 325'e ulaştı.