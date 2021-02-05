YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte şartlar...

YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 yılında gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının ilki için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar heyecan içinde başvuru detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, başvurular 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, sınav ücreti ve merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 05.02.2021 11:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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