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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte şartlar... YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte şartlar... YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 yılında gerçekleştirilecek YÖKDİL sınavının ilki için geri sayım başladı. Sınava katılacak adaylar heyecan içinde başvuru detaylarını araştırıyor. ÖSYM'nin yaptığı açıklamaya göre, başvurular 5-15 Şubat 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvuru şartları, sınav ücreti ve merak edilen tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, YÖKDİL başvuru nasıl yapılır? 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 05.02.2021 11:54
YÖKDİL sınav ücreti ne kadar? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2021-YÖKDİL/1) için başvurular alınmaya başlandı. Sınava hazırlıklarını sürdüren adaylar, bugün itibarıyla ÖSYM'nin resmi internet sitesinden başvurularını yapabilecekler. Başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerine ilişkin detayları araştırıyor. Peki, 2021 YÖKDİL sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Kimler başvuru yapabilir? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?
YÖKDİL başvuruları, 05 – 15 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacak. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecekler.
HES KODUNA DİKKAT!
Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
2021 YÖKDİL SINAV ÜCRETİ NE KADAR?
2021 YÖKDİL sınav ücreti 145 TL olarak belirlendi. Adaylar sınav ücretlerini belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de bulunan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklar.
YÖKDİL SINAV ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATACAK?
Akbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Finansbank'ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC'den başvuracak adaylar hariç);