Bekçilik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için başvuru yapan adaylar, 20 Ocak'ta yazılı sınava katıldılar. Bu sınavdan başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılacak. Sonuçlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte son gelişmeler...