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05 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak? EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak?
Bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Pandemi nedeniyle ertelenen bekçilik yazılı sınavı 20 Ocak'ta uygulanmıştı. Uzun zamandır sınava hazırlanan adaylar, şimdi de sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Polis Akademisi tarafından sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama geldi. Peki, EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 05.02.2021 16:46 Güncelleme Tarihi: 05.02.2021 16:46
Bekçilik sınav sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. İstanbul'a yapılacak 400 bekçi alımı için başvuru yapan adaylar, 20 Ocak'ta yazılı sınava katıldılar. Bu sınavdan başarılı olan adaylar sözlü mülakatlara katılacak. Sonuçlarını merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, EGM PA bekçilik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 1. dönem bekçilik mülakatları hangi tarihte yapılacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Polis Akademisi tarafından bekçilik sınavına ilişkin duyuru yayımlandı. 20 Ocak'ta gerçekleştirilen 2020 1. dönem bekçilik sınavının sonuçları 15 Şubat'ta açıklanacak.
Sonuçlar, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden duyurulacak.
SORU VE CEVAPLAR NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
2020/1. dönem bekçilik yazılı sınavının soru ve cevapları açıklandı. Sınava katılan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın http://www.meb.gov.tr ya da http://www.odsgm.meb.gov.tr resmi internet sitesinden sınav sorularına ve cevaplarına ulaşabilecekler.
BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN... BEKÇİLİK SINAVI PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
• Değerlendirme 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılacak olup doğru cevaplar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır. Her soru eşit puan ağırlığına sahiptir. Başarı puanı hesaplamasında;
[Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) x 100] formülü kullanılacaktır. Yanlış cevaplar doğru cevapları etkilemeyecektir.
• Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye bu soru/sorular dâhil edilecektir.
• Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen soru/sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soru/soruların puan değerinin yeniden hesaplanması suretiyle puanlama yapılır.