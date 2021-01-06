Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar belirli saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. Yeni yıla girmemiz ile birlikte kısıtlamaların esnetilmesi gündeme gelmeye başladı. Yasakların ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 16:03 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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