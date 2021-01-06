Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Son dakika... Sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde bazı tedbirler uygulanıyor. Bu kapsamda, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı gruplar belirli saatlerde sokağa çıkabiliyorlar. Yeni yıla girmemiz ile birlikte kısıtlamaların esnetilmesi gündeme gelmeye başladı. Yasakların ne zaman biteceğini merak eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:02 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 16:03
Son dakika... Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Türkiye'de mart ayında görülen ilk koronavirüs vakasının ardından yurt genelinde bazı tedbirler alınmaya başlamıştı. Vakalarda düşüş başlayınca kısıtlamalar esnetilmişti. Bayram sonrası ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedeniyle vaka sayısı yeniden yükselişe geçmişti. Şimdi ise alınan tedbirler kapsamında vaka ve hasta sayısı ciddi oranda düşmeye başladı. Yeni yıl ile birlikte kısıtlamaların hangi tarihte biteceği araştırılmaya başlandı. Peki, kısıtlamalar ne zaman kalkıyor? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKACAK?
Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlamaların hangi tarihte henüz belli olmadı. İlerleyen günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında kısıtlamaların kısıtlamaların esnetilmesi konusunun görüşülmesi öngörülüyor.
65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kabine toplantısında 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının da gündeme gelmesi bekleniyor. Konu hakkında detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 20 yaş altı gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ
Genelgeye göre, tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde (hafta sonu da dahil) 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak.