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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? 3 bin lise mezunu polis alımı olacak mı? Şartlar nedir? Son dakika: 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? 3 bin lise mezunu polis alımı olacak mı? Şartlar nedir? Son dakika... Lise mezunu polis alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında ilanın yayımlanmamasının ardından gözler bu yıla çevrildi. Yeni yıla girmemiz ile birlikte PMYO adaylarının heyecanı daha da arttı. PMYO ilanı için bazı detaylar dikkat çekmeye başladı. Peki, 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? 3 bin lise mezunu polis alımı başvuru ne zaman başlayacak? PMYO şartları nedir? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 06.01.2021 15:27 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 15:27
2021 PMYO ilanı ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi tarafından gerçekleştirilen PMYO alımlarının hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Yeni yıla girmemiz ile birlikte PMYO ilanı için araştırmalar hız kazandı. Polis olabilme hayali başvuru tarihini bekleyen vatandaşlar, internet üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 2021 PMYO başvuru ilanı yayımlandı mı? 3 bin lise mezunu polis alımı olacak mı? Şartlar nedir? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR PMYO İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Salgından sonra ilk olarak 27. Dönem POMEM alımları başladı. POMEM başvuruları bu ay bitecek ve Ocak ayında mülakatlar başlayacak. POMEM mülakatlarının tamamlanmasının ardından PMYO başvurularının başlaması bekleniyor. Bu kapsamda PMYO başvuruları için 2021 Ocak ayı işaret ediliyor. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
PMYO TABAN PUANLARI
2020 yılı PMYO taban puanları henüz belli olmadı. Son 5 yılda PMYO taban puanları ise şu şekilde:
2015: 270 2016: 270 2017: 260 2018: 260 2019: 250 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI NE OLACAK?
PMYO başvuru şartları henüz belli olmadı. Ancak bir önceki alımlara göre şartların şu şekilde olması bekleniyor:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) 2020 Yılı İçin henüz taban puan belli değil bu puan 2019 yılına aittir. ÖSYM Başkanlığı tarafından o yıl içinde yapılan Üniversite Giriş Sınavında; belirlenen puan türünden ya da türlerinden ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak. (2019 yılı içinde ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavında TYT puan türünden 250,000 (iki yüz elli) ham taban puan ve üzerinde puan almış olmak.)