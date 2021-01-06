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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Ocak ayı iddiası! Son dakika: Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Kahvehaneler, halı sahalar 16 Ocak'ta açılacak mı? Mekanlar... Ocak ayı iddiası! Son dakika: Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Kahvehaneler, halı sahalar 16 Ocak'ta açılacak mı? Mekanlar...
Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca vatandaş Bilim Kurulu ve Kabine toplantılarından çıkacak yeni kararları bekliyor. Bilindiği üzere koronavirüs tedbirleri kapsamında kafe, restoran ve lokantaların paket servis ve gel al sistemi dışında hizmet vermesi yasaklanmıştı. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında mekanların yeniden açılacağı iddiası gündeme geldi. İşte, kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Kahvehaneler, halısahalar 16 Ocak'ta açılacak mı? Mekanlar...
Giriş Tarihi: 06.01.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 06.01.2021 16:17
Kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Kahvehaneler, halı sahalar 16 Ocak'ta açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler sonrasında mekanlar kısıtlamalar içinde yer aldı. Kafe, restoran, lokanta ve halı sahaların açılış tarihi için gelecek açıklamalar bekleniyor. İşveren ve çalışanların gözü Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak kararlara çevrildi. Sosyal medyada Ocak ayı iddiası sonrasında araştırmalar sıklık kazandı. İşte, kafeler, restoranlar, lokantalar ne zaman açılacak? Kahvehaneler, halı sahalar 16 Ocak'ta açılacak mı? Mekanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Kasım ayı itibariyle, yüksek korona vaka artışı sebebiyle sadece paket servis yapmak üzere geçici süre kapatılan kafelerin açılacağı tarihe ilişkin Bakanlık'tan açıklama gelmedi.
Son günlerde 15 Ocak tarihinde kafe, restoran gibi mekanların normalleşerek açılabilecekleri haberleri ortaya atıldı. İçişleri Bakanlığı'nın duyurduğu kısıtlamalar devam ediyor ve söz konusu sosyal alanların ocak ayında açılmasına yönelik yeni bir karar alınmış değil..
Yayımlanan genelgede yer alan maddeler şöyle: Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
KAFE, RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;