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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Yasaklar... Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Yasaklar...
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Vatandaşlar, evlerine en yakın market, fırın, manav ve kasap gibi işletmelere belirlenen saatler aralığında gidebiliyor. Onun harici kısıtlamadan muaf kişiler hariç herkesin sokağa çıkışında kısıtlama bulunuyor. Vatandaşlar, "Kısıtlamalar ne zaman kalkacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Yasaklar...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:27 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 22:37
Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehane ve kıraathanelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, lokanta ve kafelere paket servis ya da "gel-al" olacak şekilde hizmet verme kısıtlaması getirilmişti. Bu mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak?
GALERİ DEVAM EDİYOR KAFELER, KIRAATHANELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Kabine toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Kabine toplantısında bazı yasakların esnetilmesi de gündem maddeleri arasında yer alacak. Ancak kafeler, kıraathaneler ve lokantalar konusunda kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı bilinmiyor.
YILBAŞINDA 4 GÜN YASAK OLACAK MI?
Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağının gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Bu kararın salgının önümüzdeki günlerdeki seyrine bakılarak bir sonraki kabinede verilmesi bekleniyor.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ | KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
Sokağa çıkma yasağı saatleri;
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti.
ALINAN SON KISITLAMA KARARLARI ŞÖYLEYDİ;
İçişleri Bakanlığı, valiliklere gönderdiği "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge kapsamında, yeni bir karar alınıncaya kadar hafta içi saat 21.00-05.00, hafta sonu cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağını belirtti. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde yeni kararların alındığı anımsatıldı.