Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Yasaklar...

Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahvehane ve kıraathanelerin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuş, lokanta ve kafelere paket servis ya da "gel-al" olacak şekilde hizmet verme kısıtlaması getirilmişti. Bu mekanların ne zaman açılacağı merak ediliyor. İşte, Kısıtlamalar ne zaman kalkacak? Halı sahalar, kafeler, lokantalar ne zaman açılacak?