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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: YKS 2021 ne zaman? YKS 2020-2021 sınav konuları neler? İşte sorumlu olunan konular... MEB SON DAKİKA: YKS 2021 ne zaman? YKS 2020-2021 sınav konuları neler? İşte sorumlu olunan konular...
YKS 2020-2021 sınav konuları neler? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. YKS sınavına girecek binlerce öğrenci tarih ve konu dağılımı hakkında gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını açıkladı. İşte, YKS 2021 ne zaman? YKS 2020-2021 sınav konuları neler? İşte sorumlu olunan konular...
Giriş Tarihi: 16.12.2020 20:33 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 20:40
YKS 2021 ne zaman? YKS 2020-2021 sınav konuları neler? Sorularının yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınav ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı gibi sınavların kapsamında bir değişikliğin söz konusu olmadığını, öğrencilerin tüm müfredattan sorumlu tutulacağını açıkladı. İşte, YKS 2021 ne zaman? YKS 2020-2021 sınav konuları neler? İşte sorumlu olunan konular...
GALERİ DEVAM EDİYOR YKS NE ZAMAN YAPILACAK?
YKS'nin ne zaman yapılacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 2020 yılında sınav 27 Haziran ve 28 Haziran'da yapıldı. Öte yandan sınavda sorulacak olan konular ile ilgili açıklama yapıldı.
YKS KONULARI HAKKINDA AÇIKLAMA
Milli Eğitim Bakanlığından (MEB) yapılan açıklamada, "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) gibi merkezi sınavların kapsamında şu anda bir değişikliğin söz konusu olmadığı" duyuruldu.
Açıklamada şu bilgilere yer verildi:
"Merkezi sınavların kapsamında bir değişiklik söz konusu olmayıp öğrencilerimiz tüm müfredattan sorumlu olacaktır. Süreçle ilgili önümüzdeki aylarda önemli bir değişiklik olması durumunda konu tekrar değerlendirilebilecektir. Öğrencilere sınava hazırlık sürecinde destek kaynaklar sunulacak ve bu alandaki bütün ihtiyaçları karşılanmaya devam edilecektir.
Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, kaynak desteklerini artıracaktır. Daha önce de olduğu gibi her ay örnek soru kitapçıkları yayımlanmaya devam edecektir. Ayrıca bu sene her ay 8. sınıf öğrencilerine yönelik çalışma fasikülleri yayımlanacaktır. Öğrencilerin örnek soruları ve sağlanan kaynak desteklerini yakından takip etmeleri özellikle tavsiye edilmektedir."