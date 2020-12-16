MEB SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?

AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan vatandaşlar, sınav tarihleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili açıklama https://aol.meb.gov.tr/ ekranından duyuruldu. Yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?