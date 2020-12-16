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16 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? MEB SON DAKİKA: AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL sınavlarının 5-6 Aralık tarihinde yapılması bekleniyordu. Ancak MEB, öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelediğini duyurmuştu. AÖL 1. dönem sınav tarihleri araştırılmaya başlandı. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 16.12.2020 23:04 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 23:10
AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan vatandaşlar, sınav tarihleri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili açıklama https://aol.meb.gov.tr/ ekranından duyuruldu. Yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi. İşte, AÖL 1. dönem sınavları ne zaman? 2020-2021 AÖL sınav tarihleri açıklandı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR AÖL SINAV TARİHLERİ 2020 AÇIKLANDI MI?
AÖL sınav tarihleri henüz açıklanmadı. AÖL sınav tarihleri açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
Açık Öğretim Lisesi sınavlarının durumuyla ilgili https://aol.meb.gov.tr/ ekranından yapılan açıklamada AÖL 1. Dönem sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olacağı bilgisi verildi.
AÖL KAYIT YENİLEMELERİ NE ZAMAN?
Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri belli oldu. 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 2. dönem AÖL kayıt yenileme işlemleri 4-31 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacak. Öğrenciler katılım ücretini ödeyerek AÖL kayıt yenileme işlemlerini tamamlayabilecekler.
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK? 2020 2021 MEB İLE AÖL 1.DÖNEM SINAVLARI ERTELENDİ Mİ, İPTAL Mİ EDİLDİ?
AÖL sınav tarihleri henüz belli olmadı. Milli Eğitim Bakanlığı: 5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak olan açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelenmiştir. Konuya yönelik bilgi geldikçe haberimizde yer alacaktır.
AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav yerleri henüz açıklanmadı. Sınav yerleri genellikle sınavdan birkaç gün önce açıklanıyor.