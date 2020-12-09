Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yasağın detayları belli oldu. Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamalar daha erken dönemde başlamıştı. Gelişmeleri ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?