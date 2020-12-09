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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Son dakika: Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?
Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması belirli saatlerde uygulanıyor. Ayrıca mekanların paket servis ve gel al sitemi dışında kapalı kalmalarıda sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulundu. İşte, Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?
Giriş Tarihi: 09.12.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 23:38
Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre yasağın detayları belli oldu. Hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının ne zaman sona ereceği merak ediyor. 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için kısıtlamalar daha erken dönemde başlamıştı. Gelişmeleri ahaber.com.tr olarak derledik. İşte, Kısıtlamalar ne zaman bitiyor? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?
GALERİ DEVAM EDİYOR 20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇTA BİTİYOR?
20 yaş altı vatandaşlar (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.
Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.
65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ NASIL? 65 YAŞ ÜSTÜ VATANDAŞLARIN DIŞARI ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN, KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine gönderdiği genelge ile 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altına getirilen kısıtlamanın detaylarını paylaştı. Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni kısıtlamalara ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan şunları söyledi;
"Halen 65 yaş üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek. Alışveriş merkezleri, marketler, berber ve kuaförler gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak. Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak."
65 YAŞ VE ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?
30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek. Yeni kısıtlamalar bugün, yani 1 Aralık Salı gününden itibaren geçerli olacak.