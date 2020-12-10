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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Hafta sonu yasak var mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi pazar kısıtlama saatleri nasıl olacak? Hafta sonu yasak var mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi pazar kısıtlama saatleri nasıl olacak? Sokağa çıkma yasağı bu hafta sonu olacak mı? Türkiye'de yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle önlemler artırılmıştı. Bu kapsamda geçtiğimiz hafta sonu tam gün olarak sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmıştı. En çok merak edilenlerden biri de, bu hafta sonu kısıtlamanın uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, hafta sonu yasak var mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi pazar kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.12.2020 09:12 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 09:30
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde geçtiğimiz hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı. Pazartesi saat 05.00'te sona eren kısıtlamanın bu hafta sonu da uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, hafta sonu yasak var mı? 12-13 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi pazar kısıtlama saatleri nasıl olacak? İşte son gelişmeler...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, ikinci bir duyuruya kadar hafta sonları için cuma günü saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Buna göre, 11 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayacak sokağa çıkma yasağı 14 Aralık saat 05.00'te sona erecek.
HAFTA SONU MARKET VE BAKKAL AÇIK MI?
Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatlerinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve çevrim içi sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde satış yapabilecek.
HAFTA SONU FIRIN AÇIK MI?
Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Vatandaşlar (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçları ile ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarını karşılamak için araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlar hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırına gidip gelebilecek.
Fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerine ait ekmek dağıtım araçlarıyla sadece market ve bakkallara ekmek servisi yapılabilecek, ekmek dağıtım araçlarıyla sokak aralarında kesinlikle satış yapılmayacak.
HAFTA SONU LOKANTA VE RESTORAN AÇIK MI?
Lokanta ve restoran gibi iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecek.